Мир

На курорте в Хорватии в разгар лета выпал снег (фото)

Жителей курортного городка Каштела в Хорватии 20 июня шокировал внезапно выпавший снег. Напомним, 9 июня снег засыпал карликовое государство Андорру, которое находится в Пиренеях между Испанией и Францией.

В ставший необычным день часть Каштелы отдыхала на пляже, а температура воздуха составила 26 градусов выше нуля.

По информации местного издания 24 sata, в некоторых местах снежный покров достигал 10 сантиметров.

На дорогах сразу же образовался гололед, ведь снег почти сразу же твердел.

Примечательно, что именно в этот день в городе отмечали начало курортного сезона.

Напомним, в Киеве снег неожиданно выпал на второй день лета. В сети появились видео.

Фото 24sata. hr

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