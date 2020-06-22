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Происшествия

Ударил ножом в шею: в Кировоградской области напали на полицейского

0:25 22 июня 2020
Удар ножом

В Кировоградской области, где полиция проводит досудебное расследование смерти новорожденного мальчика, произошло новое ЧП, в результате которого в роли пострадавшего оказался правоохранитель.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«36-летний офицер полиции в момент происшествия находился вне службы, в гражданской форме одежды без спецсредств», — говорится в сообщении.

При этом правоохранители уточняют, что злоумышленник напал на полицейского со спины, ударив его ножом.

Характерно, что до этого конфликтов у полицейского с ранее судимым гражданином не было.

Правоохранителя доставили в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

Гражданина, который совершил уголовное преступление, задержали в порядке ст. 208 УПК, ему сообщили подозрение по ч.2 ст. 15 и ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.

В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Днепре во время задержания вооруженного преступника от ранений умер полицейский.

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