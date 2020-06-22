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Ударил ножом в шею: в Кировоградской области напали на полицейского
В Кировоградской области, где полиция проводит досудебное расследование смерти новорожденного мальчика, произошло новое ЧП, в результате которого в роли пострадавшего оказался правоохранитель.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
«36-летний офицер полиции в момент происшествия находился вне службы, в гражданской форме одежды без спецсредств», — говорится в сообщении.
При этом правоохранители уточняют, что злоумышленник напал на полицейского со спины, ударив его ножом.
Характерно, что до этого конфликтов у полицейского с ранее судимым гражданином не было.
Правоохранителя доставили в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.
Гражданина, который совершил уголовное преступление, задержали в порядке ст. 208 УПК, ему сообщили подозрение по ч.2 ст. 15 и ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.
В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.
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