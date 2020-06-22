Мир

Очень "жесткий" карантин: в Германии жители дома на изоляции устроили масштабную драку с полицией

В обещающей открыть свое небо для украинских самолетов Германии в одном из многоквартирных домов города Геттинген в Нижней Саксонии обнаружили вспышку коронавирусной болезни и поместили его жителей на карантин.

Об этом пишет DW.

По данным властей, больными могут быть около 120 из 700 жителей дома, поэтому им запретили выходить на улицу до 25 июня.

Следить за соблюдением карантина поставили полицейских.

Но жильцы не согласились с предписаниями властей и попытались прорваться через полицейский кордон.

Они пытались повалить окружающий дом забор и забрасывали стражей порядка камнями и выбрасывали из окон разные предметы, в том числе подожженные. Кто-то в порыве чувств запустил в стражей порядка компьютером.

Несколько полицейских получили травмы.

Стражи порядка применили слезоточивый газ и смогли загнать жителей дома обратно на карантин.

Еще более трагически закончились противостояния полиции в другом немецком городе — Штутгарте.

Там около от 400 до 500 хулиганов устроили беспорядки после того, как правоохранители ночью обыскали в местном парке 17-летнего подростка по подозрению в преступлении, связанном с наркотиками.

Подростка поддержали несколько сотен человек, которые находились поблизости.

Ситуация вышла из-под контроля утром. Для прекращения массовых преступлений в город перебросили силы полиции со всего региона.

Beelden die de NOS niet kan vinden. #Stuttgart ½ pic.twitter.com/n7hTLtk2Z1 — Tim (@OlifaNT) June 21, 2020

В результате столкновений пострадали по меньшей мере 19 правоохранителей.

Полиция задержала 24 участников массовых погромов, при этом лишь половина задержанных являются гражданами Германии. Кроме того, в числе задержанных — семь несовершеннолетних.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что карантин могут значительно ужесточить и в Украине — если эпидемиологическая ситуация в ряде областей не улучшится. О таком развитии событий намекнули в ОП. Остается надеяться, что до «нижнесаксонсого» или «штутгартского» варианта развития событий у нас на дойдет.

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