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Миллиарды долларов инвестиций: Зеленский рассказал о важности либерализации визового режима с Канадой
Приветствовавший решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо не допустить принятия Россию в состав G7, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важности либерализации визового режима между нашими двумя странами.
Своим мнением он поделился в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
«Наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто — как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин (Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — Ред.) поддерживает это направление, и уже хочется шаг за шагом приблизить этот момент», — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальных шагах, а не на словах. В частности, это касается решения проблем канадской компанией Black Iron, которая хотела инвестировать в горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге.
«Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога и инвестиции именно в мой родной город. Эта проблема „зависла“ в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции — 1,1 миллиарда долларов США. Они не могли зайти в Украину», — отметил Президент.
По словам главы государства, сейчас этот вопрос почти решен.
«Это будет очень большое сотрудничество. Ведь это более миллиарда инвестиций в Украину, это очень важно и для Канады, для компании Black Iron, и важно для нас», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Также Президент отметил, что Украину и Канаду объединила большая трагедия — катастрофа самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране, которое произошло в январе 2020 года. Тогда обеим государствам удалось решать действительно важные проблемы, отметил украинский лидер.
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