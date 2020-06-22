Зеленский призвал не допустить приглашения Путина на встречу G7

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, предупредивший Иран о намерении обратиться в суд по поводу крушения самолета МАУ, заявил, что международное сообщество должно не допустить возвращения России в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

При этом украинский президент поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что тот выступил против идеи вновь принять Россию в G7.

«Джастин Трюдо заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не буде оказывать давление на Россию в этом вопросе», — отметил Зеленский.

По словам Зеленского, Украине в поиске мира с Россией, что является «самой сложной и запутанной» задачей, нужны ее международные союзники, чтобы твердо держаться в ходе этих переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп 30 мая заявил, что как президент председательствующей в G7 страны намерен провести саммит лидеров «Группы семи» в сентябре и пригласить на него Россию. Канада, Великобритания, Германия и ЕС высказались против такой инициативы, однако Трамп не отказался от идеи.

Как известно, Россия была членом G7 до 2014 года, когда клуб назывался Большой восьмеркой или G8. По причине аннексии Крыма ее исключили из этой группы, и сейчас членами G7 является Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп решил перенести встречу «Большой семерки» на сентябрь, что, по мнению политологов, связано с тем, что нынешняя осень для команды Трампа имеет решающее значение — в начала ноября должны пройти очередные президентские выборы. А с сентября стартует завершающий этап избирательной кампании.

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