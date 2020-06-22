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Лукашенко не знает, что делать: президенту Беларуси указали на серьезную проблему с его выборами
В Беларуси растут протестные настроения против нового переизбрания Александра Лукашенко на президентский пост. Как рассказал в интервью «ФАКТАМ» эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич, эти настроения сегодня распространяются в двух основных группах: условно электорат Лукашенко и так называемый городской средний класс.
Успокоить представителей последнего в команде «бацьки» сегодня пытаются обещаниями модернизации и развития наукоемких отраслей экономики. Однако поскольку это люди более склонны к анализу, более склонны к тому, чтобы задавать неудобные вопросы, они ожидают алгоритма действий: что будет происходить с Беларусью, чтобы ситуация улучшилась.
Именно для них Лукашенко устроил показательную смену правительства.
А что делать с привычным электоратом, у Лукашенко хорошо знают: где-то напугали, где-то «показали конфетку» — и все нормально. Однако негативные события 2020 года, связанные с коронавирусом, закрытием границ и так далее, — вызвали «разброд и шатание» даже в этом сегменте избирателей.
Другие заявления Тышкевича читайте в статье «ФАКТОВ» «Украина может вместе с Беларусью „дружить“ против России: какую игру затеял Лукашенко».
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»