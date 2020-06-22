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"Она только понюхает тебя. Изнутри": видео собачьей схватки вызвало бурное обсуждение в сети (18+)
В сети продолжается обсуждение видео жестокого нападения алабая на маленькую собаку. Пса-агрессора выгуливали без намордника, а его жертву — без поводка. Почему алабай набросился на «соперника», пока не известно.
Свидетели кровавого нападения пытались отогнать пса, но даже применение огнетушителя мало помогло.
В комментариях пользователи возмутились действиями хозяина большого пса, но при этом обвинили и хозяйку мопса.
«Виноват хозяин алабая однозначно… Почему хозяева маленьких собак считают, что могут выводить своих собак без поводка?», — задалась вопросами Елена Александрова.
«Без поводка и намордника не должно быть собак на улице! Ни больших, ни маленьких! Собака — это животное, что у него на уме не может предсказать и угадать никто. Беря животное в дом, нужно понимать ответственность и перед собакой и перед обществом», — написала Ольга Витман.
А вот Валерий Герман дал советы всем собачникам, которые могут оказаться в аналогичной ситуации.
«Драка кровная, разнимать должны хозяева, спокойно, без криков. Удушение поводком (временное) и плоской деревяшкой разжать челюсть. Быстро забрать мелкого. Зажать ногами крупного и оставшейся частью поводка сжать пасть. Дать минут пять, чтоб успокоился» — написал он, также посоветовав отправить хозяина алабая на принудительное обучение к кинологам.
Напомним, ранее сеть шокировал инцидент в Одессе, где прямо у входа в пассажирский лифт одного их многоэтажных жилых комплексов собака бойцовой породы без намордника напала на шпица. История получила неожиданное продолжение.
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