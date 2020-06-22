26.59 / 26.85 29.60 / 30.11
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Она только понюхает тебя. Изнутри": видео собачьей схватки вызвало бурное обсуждение в сети (18+)

8:56 22 июня 2020
«Она только понюхает тебя. Изнутри»: видео собачьей схватки вызвало бурное обсуждение в сети (18+)

В сети продолжается обсуждение видео жестокого нападения алабая на маленькую собаку. Пса-агрессора выгуливали без намордника, а его жертву — без поводка. Почему алабай набросился на «соперника», пока не известно.

Свидетели кровавого нападения пытались отогнать пса, но даже применение огнетушителя мало помогло.

В комментариях пользователи возмутились действиями хозяина большого пса, но при этом обвинили и хозяйку мопса.

«Виноват хозяин алабая однозначно… Почему хозяева маленьких собак считают, что могут выводить своих собак без поводка?», — задалась вопросами Елена Александрова.

«Без поводка и намордника не должно быть собак на улице! Ни больших, ни маленьких! Собака — это животное, что у него на уме не может предсказать и угадать никто. Беря животное в дом, нужно понимать ответственность и перед собакой и перед обществом», — написала Ольга Витман.

А вот Валерий Герман дал советы всем собачникам, которые могут оказаться в аналогичной ситуации.

«Драка кровная, разнимать должны хозяева, спокойно, без криков. Удушение поводком (временное) и плоской деревяшкой разжать челюсть. Быстро забрать мелкого. Зажать ногами крупного и оставшейся частью поводка сжать пасть. Дать минут пять, чтоб успокоился» — написал он, также посоветовав отправить хозяина алабая на принудительное обучение к кинологам.

Напомним, ранее сеть шокировал инцидент в Одессе, где прямо у входа в пассажирский лифт одного их многоэтажных жилых комплексов собака бойцовой породы без намордника напала на шпица. История получила неожиданное продолжение.

104

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бобана Величкович

Многократная чемпионка Европы умерла через три недели после родов (фото)

операция «Френтик»

Операция «Френтик»: американские пилоты были в шоке, увидев, как женщины строят аэродром под Полтавой

Флаг ЛГБТ на памятнике

В Киеве на меч Родины-матери "повесили" флаг ЛГБТ-сообщества (видео)

Лукашенко не знает, что делать: президенту Беларуси указали на серьезную проблему с его выборами

Лукашенко не знает, что делать: президенту Беларуси указали на серьезную проблему с его выборами

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер