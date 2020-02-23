Собачье "смертоубийство" в Одессе: история получила неожиданное продолжение

Люди и звери

Вопиющий случай в Одессе, где у входа в пассажирский лифт одного их многоэтажных жилых комплексов собака бойцовой породы без намордника напала на шпица, получила продолжение.

Как выяснилось, пострадавший в «неравном бою» шпиц остался жив. В ней «сцепились» уже хозяйки собак, одна из которых — блондинка (владелица большого белого пса), а другая — брюнетка (хозяйка рыженького шпица-терьера).

«Я хозяйка шпица. На видео все видно. В этот момент из соседнего лифта вышел сосед, и я побежала за одеялом, понимая, что сломана шея, и он (шпиц. — Авт.) переставал дышать. Мы побежали через дорогу в клинику. Всю ночь он был в реанимации. Моему малышу были нанесены многочисленные травмы, его зашили и утром сделали сложную операцию. За которую она заплатила. Далее — отказалась. Два раза была угроза жизни. Сейчас я его забрала», — написала в сети владелица пострадавшего шпица-терьера.

По ее словам, врач диагностировал у ее питомца осколочные ранения черепа, два сломанных позвонка, прокушенную трахею, травмы коры головного и спинного мозга.

Не осталась «в долгу» хозяйка нападавшего пса.

«По поводу собаки, я ее хозяйка. Для всех объясняю, моя собака — чемпионка Украины, прошла городское воспитание. Имеет право ходить без намордника, она плоскомордная и дышит ртом», — написала она.

Здесь же добавила, по поводу комментариев пользователей сети: «Я смотрю, все грамотные стали, а их дети петарды под ноги бросают — это воспитание…».

По утверждению блондинки, ее собака — не бойцовой породы, а метис и «у него просто такая реакция, тем более, что псы — оба самца — столкнулись нос к носу у лифта». Подчеркивая, что она не снимает с себя вины за происшедшее, девушка все же считает нужным заметить, что «ранее шпиц перенес операцию на шее и потому такой вот результат…».

Она утверждает, что самостоятельно отыскала Анну (так зовут хозяйку шпица) в ветеринарной клинике. Лично оплатила 3,3 тысячи гривен за услуги ветеринаров, спасавших шпица. Затем, по словам хозяйки белого пса, они вместе с Анной поехали к хирургу, которого определила владелица шпица. Тот определил необходимость срочного хирургического вмешательства, оценив его в 10 тысяч гривен.

По словам хозяйки «метиса», она сразу же внесла 5 тысяч, пообещав оплатить вторую половину сумму на следующий день. На этом блондинка и брюнетка сошлись, условившись встретиться в клинике на следующий день, после операции.

Однако Анна не явилась — так утверждает вторая девушка. По ее же словам, хозяйка потерпевшей собаки потребовала оплатить еще за двое суток содержания ее питомца в ветеринарной клинике.

«Это уже слишком!», — возмущается хозяйка белого «метиса».

Во всяком случае, серьезно пострадавшего шпица-терьера удалось спасти. В сети продолжают комментировать необычное ЧП:

«Прямь супермен, а не шпиц. Я бы с такими травмами точно умерла. Это точно про собаку весом в три кг? И как это все диагностировали в клинике спального района под домом? Врачи молодцы, не растерялись и бабла срубили. Хозяйки обе тоже молодцы. Тянули-тянули, как репку. Удивительно, что сами шпицу горло не выдрали таким трудом… «.

«А если бы там стояла годовалый ребенок? Пи ** ец, нах * р таких собак заводить… «,

«Заводите котов, зачем вам эти угрозы для жизни! Собаки — это чисто для охраны животные, которые должны жить на территории частных домовладений и охранять территорию «, — добавляют комментаторы.

Тем временем в Одессе произошло еще одно ЧП с участием собаки.

В курортной зоне — поселке Черноморка — среди бела дня полицейские застрелили собаку. Правоохранители утверждают, что агрессивный пес напал на женщину с собакой, потому они были вынуждены применить табельное оружие. Женщина также подтверждает эту версию.

Как писали «ФАКТЫ», от агрессивных собак страдают не только другие собаки, но и люди. Так, недавно в одном из поселков Харьковской области погиб 4-летний мальчик. Ребенок был искусан агрессивным ротвейлером. Пса семья держала в вольере, но животное сумело вырваться и напало на малыша.

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