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В супермаркете под Киевом устроили драку колбасой: эпичное видео попало в сеть
Под Киевом в одном из супермаркетов произошла драка из-за маски, которую «забыл» одеть один из покупателей. Отметим, что с 22 июня в Украине усилили контроль за ношением средств индивидуальной защиты в публичных местах.
Примечательно, что больше всего вопиющее пренебрежение карантинными нормами возмутило не администрацию маркета, а одного из покупателей — мужчину спортивного телосложения.
Он сначала вытолкал нарушителя из магазина, а затем еще и несколько раз ударил его палкой колбасы.
Не ожидавший применения подобного «оружия», «воспитываемый» не удержался на ногах. Что касается колбасы, то она попросту сломалась.
«Есть оружие горячее, есть оружие холодное, а это — сырокопченое. Обиженный дрыщ, судя по всему, получил по заслугам», — прокомментировал видео один из пользователей.
Напомним, накануне в Киеве трое молодчиков напали на водителя трамвая в ответ на его просьбу надеть защитные маски. Им уже сообщили о подозрении.18
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