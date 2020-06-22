Происшествия

В супермаркете под Киевом устроили драку колбасой: эпичное видео попало в сеть

Под Киевом в одном из супермаркетов произошла драка из-за маски, которую «забыл» одеть один из покупателей. Отметим, что с 22 июня в Украине усилили контроль за ношением средств индивидуальной защиты в публичных местах.

Примечательно, что больше всего вопиющее пренебрежение карантинными нормами возмутило не администрацию маркета, а одного из покупателей — мужчину спортивного телосложения.

Он сначала вытолкал нарушителя из магазина, а затем еще и несколько раз ударил его палкой колбасы.

Не ожидавший применения подобного «оружия», «воспитываемый» не удержался на ногах. Что касается колбасы, то она попросту сломалась.

«Есть оружие горячее, есть оружие холодное, а это — сырокопченое. Обиженный дрыщ, судя по всему, получил по заслугам», — прокомментировал видео один из пользователей.

Напомним, накануне в Киеве трое молодчиков напали на водителя трамвая в ответ на его просьбу надеть защитные маски. Им уже сообщили о подозрении.

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