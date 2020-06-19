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Молодчиков, избивших в Киеве водителя трамвая за требование надеть маски, будут судить за хулиганство
Трем молодым людям, которые напали на водителя трамвая в ответ на его просьбу надеть защитные маски, сообщено о подозрении.
Правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались киевляне 1981, 1983 и 1984 годов рождения.
Всех троих привлекут за хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью и цинизмом, сообщили в киевской прокуратуре № 4.
Напомним, инцидент произошел вечером 3 июня на трамвайной остановке на ул. Курнатовского в Днепровском районе столицы. Группа мужчин пыталась пройти в салон трамвая без защитных масок. В ответ на замечание водителя и его просьбу надеть маски, мужчины отреагировали агрессивно, спровоцировав с ним конфликт. В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой молодые люди начали наносить водителю удары руками и ногами по различным частям тела, пока их не остановили прохожие.
Избитого водителя без сознания забрала карета «скорой помощи».
Ранее в столице водитель джипа избил велосипедиста, который мешал ему ехать по тротуару. А в середине мая в Киеве зверски избили и ограбили медиков. Тогда нападавших задержали.92
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