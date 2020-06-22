Виктор Павлик поддержал онкобольного сына в сети

Гламур

Популярный певец Виктор Павлик поддержал своего сына Павлика, который борется с раком костей, в сети. Артист помогает парню собрать одноклассников. Также Виктор опубликовал фото здорового Павлика в форме на Крещатике, когда парень принимал участие в параде и мечтал о карьере и даже не подозревал о коварной болезни.

«Павел, Тато поруч. Тато любит», — коротко написал Виктор под фото улыбающегося сына.

Подписчики в комментариях под фото советуют артисту как можно больше времени проводить с сыном, желают им сил и терпения, веры в чудо.

Напомним, Павел Павлик решил выговориться в сети после того, как прошел очередное обследование. Результаты показали, что болезнь не отступает.

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