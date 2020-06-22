Взрыв на Позняках в Киеве: появились свежие данные о жертвах

Происшествия

Во время трагедии на столичных Позняках, где 21 июня рухнули несколько этажей дома, погибли три человека. Еще нескольких пропавших продолжают искать.

Одна из жительниц дома рассказала журналисту «ТСН», что погибшие якобы были членами одной семьи. По ее словам, осталась в живых только девушка, а вследствие ЧП она якобы потеряла родителей и брата.

«Она сидела отрешенная и все время говорила: „Мама, где моя мама…“ Я думала, что она только маму потеряла, а вечером узнала, что она потеряла и брата, и отца», — рассказала женщина, едва сдерживая слезы.

Тем временем в МВД уточнили, что на месте ЧП найдены тела троих погибших — двух женщин (1943 и 1974 года рождения) и мужчины (1991 года рождения), 5 человек травмированы. Таким образом, версия о гибели семье выглядит не до конца достоверной.

«Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы, для того чтоб спасти жизни людей. До вечера планируется полностью закончить эти работы. Секция 10-этажного дома, в котором произошел взрыв и в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома», — пишет на своей страничке в соцсетях замглавы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, сейчас несущий каркас держится только за счет специальных тросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты. Накануне эти тросы спасатели проводили через не пострадавшие во время взрыва квартиры.

«Сейчас на заседание государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир взорвавшейся секции», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что правоохранители рассматривают две версии ЧП на столичных Позняках — взрыв газовоздушной смеси, то есть бытового газа, и срабатывание неизвестного взрывного устройства.

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