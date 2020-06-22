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Две авиакомпании возобновили свои рейсы из "Борисполя"
Благодаря смягчению карантина в Украине и странах Европы две авиакомпании — Ryanair и Swiss — возобновили регулярные полеты в Киев после трехмесячного перерыва.
Так, в воскресенье, 21 июня, Ryanair перевез первых пассажиров в аэропорт «Борисполь» из Барселоны, Swiss — из Цюриха, пишет Avianews.
Издание отмечает, что ирландский лоукостер в июне будет обслуживать три маршрута в Украину — из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю.
Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польских властей на полеты из Украины и других стран до 30 июня, — говорится в сообщении.
Уже в следующем месяце, в июле, Ryanair планирует возобновить половину из своих предыдущих украинских маршрутов, однако рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Соответствующее разрешение авиакомпании выдали итальянские авиационные власти ENAC.
В то же время Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом 1 раз в неделю по воскресеньям. C июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.
«Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены или введены в будущем. Хотя Swiss позволяет стыковать киевские рейсы в Цюрихе с рейсами в Нью-Йорк и Бостон, большинству иностранцев с визами для поездки в США запрещен транзит через аэропорты Шенгенской зоны», — отмечает издание.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 1 июля будут возобновлены полеты в Турцию, так как эта страна заявила о готовности принимать туристов из Украины. Важно, что при этом от украинцев не будут требовать прохождения самоизоляции и результатов теста на коронавирус, которые понадобятся в Египте.2
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