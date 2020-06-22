Трамп назвал смешным решение убрать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке (фото)

Мир

В Нью-Йорке, на фоне протестов против расизма, уберут конную статую 26-го президента США Теодора Рузвельта, которая стоит у входа в Американский музей естественной истории. Это решение приняла администрация музея, поскольку для ряда граждан этот памятник является символом расовой дискриминации и превосходства белых людей. Городские власти поддержали руководство учреждения, назвав его правильным и своевременным.

Решение об устранении статуи поддержал также 77-летний Теодор Рузвельт IV, правнук президента и попечитель музея. По его словам, «композиция конной статуи не отражает наследия Теодора Рузвельта».

Бронзовый памятник был воздвигнут у входа в музей в 1940 году. Он представляет собой сидящего верхом на лошади Рузвельта, у ног которого по обе стороны стоят индеец и афроамериканец.

Между тем не всем пришлась по душе идея демонтировать памятник — в том числе и президенту США. «Смешно! Не делайте этого», — написал у себя в Twitter Дональд Трамп.

Другие пользователи сети также были недовольны. «Это означает, что мы теперь и фильм „Ночь в музее“ не сможем посмотреть?», — спрашивали они. В этой картине, как известно, оживают экспонаты Американского музея естественной истории — в том числе и статуя Рузвельта, роль которого исполняет актер Робин Уильямс.

Кадр из фильма "Ночь в музее"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США поваленная протестующими против расизма статуя размозжила голову одному из них.

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