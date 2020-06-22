Гороскоп

Время определяться с приоритетами: гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака

Среда, 24 июня, — хороший день для того, чтобы разобраться в себе, определиться с целями и приоритетами. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эсклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня мы предлагаем вам астрологический прогноз на 24 июня.

Овен

Хотя день не сулит каких-либо трудностей и проблем, мелкие недоразумения все же возможны. Но это никоим образом не повлияет на ваше хорошее настроение.

Телец

Из-за недопонимания окружающих многое может пойти не так, как вы того ожидали. Постарайтесь спокойно воспринять критику и продолжайте дальше двигаться в выбранном направлении.

Близнецы

Вашим главным оружием сегодня должна быть дипломатия, благодаря ей сможете добиться многого. Вероятна встреча, которая сыграет немаловажную роль в дальнейшей жизни.

Рак

Неплохой день. Появится возможность отдохнуть и восстановить силы. Вечером не исключен визит нежданных гостей.

Лев

В первой половине дня возможны мелкие неприятности, но вы вряд ли станете из-за них сильно расстраиваться. Воздержитесь сегодня от покупок — деньги будут потрачены зря.

Дева

Это не лучшее время для новых дел и принятия важных решений. Старайтесь избегать споров и конфликтных ситуаций.

Весы

Несмотря на трудности, не отступайте от намеченного. Не стесняйтесь просить о помощи, если она вам потребуется.

Скорпион

Прекрасный период для общения. Удастся договориться даже с теми, к кому еще недавно вы боялись подступиться.

Стрелец

День сулит приятную встречу с интересным человеком. На амурном фронте звезды не исключают головокружительный роман.

Козерог

День хорош для занятий домашними делами. Не исключены денежные поступления или подарки.

Водолей

Сегодня нежелательно решать какие-либо финансовые вопросы, а также отправляться в дальние поездки.

Рыбы

Возможны какие-то мелкие происшествия или неожиданные совпадения, благодаря которым, как ни странно, удастся найти решение давно волновавшей вас проблемы.

Хорошего вам дня!

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