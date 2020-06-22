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Время определяться с приоритетами: гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака
Среда, 24 июня, — хороший день для того, чтобы разобраться в себе, определиться с целями и приоритетами.
«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эсклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня мы предлагаем вам астрологический прогноз на 24 июня.
Овен
Хотя день не сулит каких-либо трудностей и проблем, мелкие недоразумения все же возможны. Но это никоим образом не повлияет на ваше хорошее настроение.
Телец
Из-за недопонимания окружающих многое может пойти не так, как вы того ожидали. Постарайтесь спокойно воспринять критику и продолжайте дальше двигаться в выбранном направлении.
Близнецы
Вашим главным оружием сегодня должна быть дипломатия, благодаря ей сможете добиться многого. Вероятна встреча, которая сыграет немаловажную роль в дальнейшей жизни.
Рак
Неплохой день. Появится возможность отдохнуть и восстановить силы. Вечером не исключен визит нежданных гостей.
Лев
В первой половине дня возможны мелкие неприятности, но вы вряд ли станете из-за них сильно расстраиваться. Воздержитесь сегодня от покупок — деньги будут потрачены зря.
Дева
Это не лучшее время для новых дел и принятия важных решений. Старайтесь избегать споров и конфликтных ситуаций.
Весы
Несмотря на трудности, не отступайте от намеченного. Не стесняйтесь просить о помощи, если она вам потребуется.
Скорпион
Прекрасный период для общения. Удастся договориться даже с теми, к кому еще недавно вы боялись подступиться.
Стрелец
День сулит приятную встречу с интересным человеком. На амурном фронте звезды не исключают головокружительный роман.
Козерог
День хорош для занятий домашними делами. Не исключены денежные поступления или подарки.
Водолей
Сегодня нежелательно решать какие-либо финансовые вопросы, а также отправляться в дальние поездки.
Рыбы
Возможны какие-то мелкие происшествия или неожиданные совпадения, благодаря которым, как ни странно, удастся найти решение давно волновавшей вас проблемы.
Хорошего вам дня!
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