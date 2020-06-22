26.54 / 26.73 29.74 / 30.16
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

Время определяться с приоритетами: гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака

21:04 23 июня 2020
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Среда, 24 июня, — хороший день для того, чтобы разобраться в себе, определиться с целями и приоритетами.

«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эсклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня мы предлагаем вам астрологический прогноз на 24 июня.

Овен

Хотя день не сулит каких-либо трудностей и проблем, мелкие недоразумения все же возможны. Но это никоим образом не повлияет на ваше хорошее настроение.

Телец

Из-за недопонимания окружающих многое может пойти не так, как вы того ожидали. Постарайтесь спокойно воспринять критику и продолжайте дальше двигаться в выбранном направлении.

Близнецы

Вашим главным оружием сегодня должна быть дипломатия, благодаря ей сможете добиться многого. Вероятна встреча, которая сыграет немаловажную роль в дальнейшей жизни.

Рак

Неплохой день. Появится возможность отдохнуть и восстановить силы. Вечером не исключен визит нежданных гостей.

Лев

В первой половине дня возможны мелкие неприятности, но вы вряд ли станете из-за них сильно расстраиваться. Воздержитесь сегодня от покупок — деньги будут потрачены зря.

Дева

Это не лучшее время для новых дел и принятия важных решений. Старайтесь избегать споров и конфликтных ситуаций.

Весы

Несмотря на трудности, не отступайте от намеченного. Не стесняйтесь просить о помощи, если она вам потребуется.

Скорпион

Прекрасный период для общения. Удастся договориться даже с теми, к кому еще недавно вы боялись подступиться.

Стрелец

День сулит приятную встречу с интересным человеком. На амурном фронте звезды не исключают головокружительный роман.

Козерог

День хорош для занятий домашними делами. Не исключены денежные поступления или подарки.

Водолей

Сегодня нежелательно решать какие-либо финансовые вопросы, а также отправляться в дальние поездки.

Рыбы

Возможны какие-то мелкие происшествия или неожиданные совпадения, благодаря которым, как ни странно, удастся найти решение давно волновавшей вас проблемы.

Хорошего вам дня!

Читайте также эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» на неделю, 22 — 28 июня 2020 года, для всех знаков зодиака.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин на параде Победы

Триумф или разочарование для Путина? В Москве прошел парад к 75-летию Победы

лукашенко путин

Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео

Женщина выпала с балкона

Мама двухмесячного ребенка погибла, упав с балкона 9-го этажа в Полтаве

Мост

На Прикарпатье смыло мост, который строили семь лет после прошлого наводнения (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер