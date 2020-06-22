Южная Корея подтвердила вторую волну коронавируса

Мир

В то время, как итальянские врачи считают, что COVID-19 слабеет, Южная Корея официально объявила о второй волне заражений коронавирусом. Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген заявила, что в стране наблюдается увеличение случаев инфицирования COVID-19.

Новая волна эпидемии, по прогнозам врачей, может продлиться до осени. Она началась с нескольких вспышек заболеваний в Сеуле в начале мая — как пишет издание Metro, вспышки были зафиксированы в ночных клубах и крупных офисах.

За одни сутки, на утро 22 июня, было зафиксировано 17 новых случаев.

«Мы изначально предсказывали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались неверными. До тех пор, пока люди будут тесно контактировать с другими, распространение инфекции, как мы полагаем, будет продолжаться», — сказала Чон Ын Ген.

В Сеуле снова введут режим строгой социальной дистанции, если в ближайшие три дня в сутки будут фиксироваться более 30 новых заражений, или если число больничных коек заполнится на 70%.

Южная Корея была одной из первых стран мира, где распространения коронавируса сумели взять под контроль. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 12 438 человек. Умерли 280.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за новой вспышки коронавируса Пекин закрыл все школы и останавливает авиасообщение из-за коронавируса.



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