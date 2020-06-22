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Здоровье и медицина

COVID-19 ослабел и может исчезнуть сам по себе — итальянские врачи

8:16 22 июня 2020
Коронавирус

Итальянские врачи, которые ранее уже утверждали, что коронавирус начинает терять силу, считают, что он настолько ослабел, что может исчезнуть сам по себе — еще до того, как будет разработана вакцина. Об этом заявил доктор Маттео Бассетти, глава инфекционной клиники больницы Сан-Мартино. Он полагает, что COVID-19 мог мутировать благодаря мерам по обеспечению социальной дистанции и ношению масок, и в результате стать менее агрессивным.

«В марте и в начале апреля картина была абсолютно иной. Люди поступали в отделения реанимации с очень тяжелым заболеванием. Им требовались кислород, вентиляция легких. У некоторых развивалась пневмония… Однако в прошлом месяце все совершенно изменилось. Если в марте и апреле вирус можно было сравнить со злобным тигром, то теперь он напоминает дикого кота. Даже пожилые пациенты, в возрасте 80−90 лет, способны сидеть в кроватях и дышат самостоятельно. Раньше те же пациенты умерли бы в течение двух-трех дней», — приводит его врача издание The Sunday Telegraph.

«Все меньше и меньше людей заражается. Это может привести к тому, что вирус просто «вымрет», — считает Бассетти.

Однако не все эксперты придерживаются такого оптимистического взгляда на будущее. Так, доктор Бхарат Панкхания, профессор медицинского факультета британского Университета Эксетера, полагает, что коронавирус может циркулировать еще годами. «Не думаю, что он вымрет так скоро». — говорит он.

Ранее «ФАКТЫ» приводили мнение врача-инфекциониста Киевской городской клинической больницы № 4 Евгения Игоровича — Почему растет заболеваемость COVID-19? Давайте включим здравый смысл.

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