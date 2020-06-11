Общество и люди

«Самый дорогой кофе в жизни»: Ляшко отреагировал на штраф за нарушение карантина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который во время визита в Хмельницкий пил кофе в местной кофейне, нарушив при этом карантинные ограничения, выписали штраф. Оштрафовали также всех посетителей заведения и владельцев ресторана.

После этого главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который тоже находился вместе с Зеленским в ресторане, назвал этот кофе самым дорогим в своей жизни.

Под постом санврача появились резкие комментарии, вплоть до того, что Ляшко стоит уйти в отставку за то, что призывая украинцев к ограничениям, сам не соблюдает требования и нарушает закон.

Напомним, кофе Зеленский и его сопровождающие пили в закрытом помещении кафе Хмельницкого 3 июня. В это время, согласно карантинным требованиям, разрешались только блюда и напитки на вынос.

На свой штраф президент отреагировал спокойно, сказав, что правильно сделали.

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