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Известный телеведущий рассекретил новую возлюбленную "Холостяка" Макса (фото)
После того, как стало известно, что главный герой «Холостяка» Макс Михайлюк и Даша Ульянова больше не вместе, поклонники проекта стали гадать, с кем же на самом деле остался завидный жених. Сам он не выносит на публику личную жизнь. Максу приписывали роман с участницей проекта «Киев днем и ночью» Полиной.
Ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник спровоцировал слухи о новом романе Михайлюка. На своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором он с женой в компании друзей отдыхает в открытом бассейне. На снимке мужчины позируют с девушками. Видимо, для конспирации решили поменяться партнершами: за спиной Макса — жена Григория, с ним позирует блондинка Елена, а с другом — известная украинская модель Даша Хлыстун.
«Специально местами поменялись?», «Блондинка — девушка Макса?», «К чему эти интриги?», «Девушка Макса — та, что справа», «Максу на Даш везет», «Его девушку зовут Даша. Она справа», — пишут в комментариях подписчики.
Стоит отметить, что на странице Даши в Instagram нет и намека на роман с Максом. А вот у Елены есть некоторые «улики». Она опубликовала фото с совместного отдыха с друзьями и Максом. Также у нее есть снимок, на котором она позирует в салоне вертолета.
«Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолёте», — подписала она фото и сопроводила его хэштегами: #счастливыйлен #мойволшебник #люблюего #fly #surprise #everyday #dreamscometrue.
Возможно, профессиональный пилот Макс, устроил девушке романтическое свидание в небе.
Напомним, победительница проекта Даша Ульянова заявила, что не смогла простить Максу интима с другой девушкой на проекте. После окончания шоу она активно ведет соцсети и публикует откровенные фото.61
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.