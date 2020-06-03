"Холостяк" Макс Михайлюк отреагировал на сексуальный скандал

Шоу-бизнес

Герой шоу «Холостяк-10» (СТБ) Макс Михайлюк, который расстался с победительницей проекта Дашей Ульяновой, отреагировал на сексуальный скандал. Девушка заявила, что не смогла простить Максу интимной близости на проекте с другой участницей. Мол, это и стало причиной разрыва.

Макс некоторое время сохранял молчание по этому поводу и не комментировал ситуацию, но решил объясниться с поклонниками и развеять слухи.

«Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И, как видите, не все так плохо у всех. Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. Раньше у меня было всего 800 подписчиков — моих друзей и знакомых. И в миг, Вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою», — обратился Макс к своей аудитории. Уточнять, с кем же он предавался любовным утехам, не стал.

Тем временем в сети появились слухи о новой девушке Михайлюка.

Теперь свою любовь на проекте будет искать не холостяк, а холостячка. Главной героиней шоу станет Ксения Мишина.

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