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Шоу-бизнес

Уже не с Дашей: появились слухи о новой девушке «Холостяка» Макса Михайлюка (фото, видео)

12:28 28 мая 2020
Холостяк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Главный герой шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюк, который в финале выбрал Дашу Ульянову, расстался с ней.

Об этом заявила на своей YouTube-странице блогер Виктория Сироклин.

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«Ко мне дошла информация, что Максим и Даша уже не вместе. Более того, Михайлюк встречается с другой девушкой. Ее зовут Полина Ковалевская, она ранее снималась в сериале „Киев днем и ночью“. Наш Холостяк подписан на нее в Istagram, и она на него тоже», — сказала Сироклин в обзоре шоу.

Она также добавила, что Макс и Полина не скрывают отношений. «Также мне писали, что их видели вместе в центре города и возле дома Полины. Это мне рассказали многие зрители и соседка Ковалевской», — отметила Виктория.

Кстати, Полина у себя в соцсетях раскритиковала шоу и еще до выхода финала заявила, что знает, кто победит. «В моей парадигме жизни просто не укладывается то, как девушки могут бороться друг с другом за мужчину, ведь всё должно быть в точности наоборот. Я понимаю, что истинная причина участия там далеко не любовь, но всё-равно, как по мне, выглядит это унизительно», — уверена Полина.

Холостяк

В комментариях она опровергает роман с Михайлюком, подчеркивая, что они «просто друзья».

Кстати, зрители возмущаются и просят «урегулировать вопрос», пока они не разочаровались в шоу.

Холостяк

Ранее мы писали, что постит в соцсетях победительница шоу — Даша Ульянова.

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