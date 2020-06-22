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Происшествия

"Дождь и тонны фекалий": в сети показали видео экологической катастрофы в Коктебеле

14:59 22 июня 2020
Фекалии льются в Черное море в Коктебеле

В сеть выложили очередное видео из аннексированного Крыма, на котором показан сброс неочищенных стоков в море — кадры были сняты в Коктебеле, где во время сильного дождя в море выливались огромные потоки фекалий.

«Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Дождь и тонны фекалий льются в море», — пишет блогер RoksolanaToday&Крым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прошлым летом жители Феодосии безуспешно пытались добиться закрытия центрального городского пляжа, где в акваторию моря сбрасывали неочищенные стоки.

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"Дождь и тонны фекалий": в сети показали видео экологической катастрофы в Коктебеле

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