26.60 / 26.81 29.62 / 30.03
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

В крови Санты Димопулос обнаружены антитела к коронавирусу

15:01 22 июня 2020
Санта Димопулос

В крови экс-участницы «ВИА-Гры» Санты Димопулос, муж которой Игорь Кучеренко провел 12 дней в больнице из-за коронавируса, обнаружены антитела к COVID-19. Певица утверждает, что у нее не было никаких симптомов, чувствовала себя всегда отлично благодаря правильному питанию и спорту. Но для перестраховки решила сделать тест. Первый анализ не подтвердил наличие коронавируса, а следующий результат удивил Санту.

«Я совсем не болела. Я не кашляла, сделала КТ легких, все было хорошо, температуры не было, но недавно я сдала тест на антитела к коронавирусу, и у меня они есть», — рассказала Санта в интервью ведущей «Светской жизни» Катей Осадчей.

По словам Димопулос, ее муж заболел в апреле после возвращения из Куршевеля.

«Мой муж впервые в своей жизни лежал в больнице. У него были чистые легкие, но была температура, ему было трудно спать. Он почти 12 дней нормально не спал, потому что каждый день была температура под 40. Он никогда не принимал столько антибиотиков — два ему кололи и один он употреблял перорально», — рассказала Санта.

Ранее участница шоу «Топ-модель по-украински» рассказала, как она переболела коронавирусом. Также «ФАКТЫ» сообщали о том что вдову Кобзона Нелли госпитализировали в частную клинику с подозрением на COVID-19.

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Под Винницей педофил поглумился над 6-летней родственницей: первые детали инцидента

Под Винницей педофил поглумился над 6-летней родственницей: первые детали инцидента

Фекалии льются в Черное море в Коктебеле

"Дождь и тонны фекалий": в сети показали видео экологической катастрофы в Коктебеле

В Раде

Нардеп от «Слуги народа» озадачила украинцев странной идеей о женской квоте в Раде

Винтовка

Бывший депутат от партии Путина из карабина расстрелял семью на лодке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер