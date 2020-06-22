В крови Санты Димопулос обнаружены антитела к коронавирусу

Гламур

В крови экс-участницы «ВИА-Гры» Санты Димопулос, муж которой Игорь Кучеренко провел 12 дней в больнице из-за коронавируса, обнаружены антитела к COVID-19. Певица утверждает, что у нее не было никаких симптомов, чувствовала себя всегда отлично благодаря правильному питанию и спорту. Но для перестраховки решила сделать тест. Первый анализ не подтвердил наличие коронавируса, а следующий результат удивил Санту.

«Я совсем не болела. Я не кашляла, сделала КТ легких, все было хорошо, температуры не было, но недавно я сдала тест на антитела к коронавирусу, и у меня они есть», — рассказала Санта в интервью ведущей «Светской жизни» Катей Осадчей.

По словам Димопулос, ее муж заболел в апреле после возвращения из Куршевеля.

«Мой муж впервые в своей жизни лежал в больнице. У него были чистые легкие, но была температура, ему было трудно спать. Он почти 12 дней нормально не спал, потому что каждый день была температура под 40. Он никогда не принимал столько антибиотиков — два ему кололи и один он употреблял перорально», — рассказала Санта.

Ранее участница шоу «Топ-модель по-украински» рассказала, как она переболела коронавирусом. Также «ФАКТЫ» сообщали о том что вдову Кобзона Нелли госпитализировали в частную клинику с подозрением на COVID-19.

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