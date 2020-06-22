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Вдова Кобзона заразилась коронавирусом
Вдова Иосифа Кобзона 69-летняя Нелии Кобзон вслед за Надеждой Бабкиной и другими российскими артистами заразилась коронавирусом. Она сама на звонки журналистов не отвечает, а семья официально не подтверждает диагноз. Но российские СМИ утверждают, что у Нелли Михайловны COVID-19.
Точно известно, что вдова Кобзона находится в той же частной клинике, где чудом спасли Надежду Бабкину, у которой были поражены 80% легких. Певице удалось восстановиться после комы и вернуться к работе. Также бывшая жена Константина Богомолова актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом.
Напомним, в Украине коронавирусом переболела участница шоу «Топ-модель по-украински».11
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.