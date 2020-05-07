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«Лежал в больнице 12 дней»: муж украинской певицы заразился коронавирусом
Бывшая участница группы «Виа-Гра» Санта Димопулос, которая в прошлом году во второй раз стала мамой, сообщила о том, что ее муж, бизнесмен Игорь Кучеренко заразился коронавирусом.
По ее словам, Кучеренко лежал в больнице 12 дней. «Мой муж переболел, лежал в больнице 12 дней и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него никогда не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерли. Все очень серьезно. Берегите себя», — написала Санта в соцсетях.
О том, не заболела ли она, делала ли тесты, певица не рассказала.
Напомним, что ранее певица Оля Полякова рассказала, как переболела коронавирусом вместе с дочерью.
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