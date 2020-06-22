Происшествия

Воровали деньги с банковских карточек украинцев и иностранцев: в Харькове разоблачили группу хакеров (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины, ранее разоблачившей морского офицера, который пытался передать секретные сведения представителям спецслужб России, задержали членов преступной группировки, похищавших деньги с банковских карточек украинцев и иностранцев.

Как сообщают в СБУ, по предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 злоумышленников. Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, благодаря которому похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные.

«Через электронные платежные сервисы, в том числе запрещеные в Украине российские, злоумышленники переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественных и российских банках. В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства фигурантов», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Во время обысков обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем на 12 миллионов гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Черниговщине сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего, который хотел продать около сотни боевых гранат представителям местного криминалитета.

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