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Украина

Пробное ВНО онлайн: стало известно, как будет проходить второй этап

13:33 17 июня 2020
Человек за компьютером

Из-за ситуации с коронавирусом участникам пробного внешнего независимого оценивания предлагают пройти его онлайн — с 17 июня в электронных кабинетах стали доступны тестовые тетради, аудиофайлы и информационные бюллетени.

Как сообщают в Украинском центре оценивания качества образования, материалы доступны с 00:00 17 июня.

«Советуем участникам загрузить тестовые материалы, проработать с предложенными заданиями и не забывать при этом следить за временем: умение правильно распределить время — едва ли не самое важное из организационных умений при составлении тестов», — отметили в центре.

Отмечается, что ответы следует внести до 18:00 19 июня, чтобы к 23 июня получить свой результат по шкале 100−200 баллов.

«За несколько дней участники пробного ВНО смогут ознакомиться с объяснениями по выполнению тестовых заданий по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку», — отметили в центре и добавили, что тестовые тетради находятся в пунктах проведения пробного ВНО, информация о возможности получения этих тетрадей размещена в личных кабинетах участников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Внешнее независимое оценивание в 2020 году должно обязательно пройти для детей, планирующих поступать в высшие учебные заведения

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