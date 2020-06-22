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Толпа хулиганов громила магазины в Штутгарте с криками «Аллах акбар!» (видео)

16:48 22 июня 2020
Полиция с задержанным

Погромщики, устроившие беспорядки в немецком городе Штутгарт, выкрикивали «Аллах акбар!». Это сообщает немецкое издание Bild, опубликовавшее соответствующее видео.

В погромах, состоявших в ночь на 21 июня принимали, участие до 500 человек. Многие из них были в балаклавах и скрывающих лица масках. Толпа хулиганов била витрины, грабила магазины, в числе которых был ювелирный и торговавший мобильными телефонами. В ходе столкновений с полицейскими пострадали 19 офицеров и были повреждены 12 патрульных машин.

В центр города были дополнительно направлены более двухсот полицейских.

К утру 21 июня беспорядки утихли, однако полиция продолжала работать в усиленном составе.

24 человека были арестованы. Половина из них оказались иностранцами (выходцами из Боснии, Португалии, Ирана, Ирака, Хорватии, Сомали, Афганистана и других стран), остальные — граждане Германии, трое из которых имеют иностранное происхождение и являются мигрантами.

Беспорядки начались после облавы на наркоторговцев. Хулиганы напали на полицейских «из солидарности» с задержанными. В частности, в местном парке обыскали 17-летнего подростка по подозрению в преступлении, связанном с наркотиками. Его поддержали находившиеся поблизости молодые люди, к которым позже присоединились другие.

Мэр Штутгарта Фриц Кюн осудил погромы, назвав насилие «неприемлемым». Полиция называет масштаб беспорядков в Штутгарте беспрецедентным.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», во французском городе Дижон проходили массовые беспорядки с участием чеченцев.

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