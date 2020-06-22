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Происшествия

Стало известно о задержании в Грузии троих украинцев

17:07 22 июня 2020
руки в наручниках

В Грузии задержали троих украинцев, которые занимались хранением и реализацией наркотиков в крупных размерах. Группа действовала в Тбилиси. Ранее в Киеве задержали дилера с 500 граммов кокаина.

Грузинские следователи установили, что задержанные украинцы продавали запрещенные препараты через интернет. О месте закладки покупателю также сообщали дистанционно,
сообщает «Грузия Online» со ссылкой на заявление МВС Грузии.

Правоохранители изъяли у задержанных 45 таблеток суботекс и другие наркотические препараты, уже приготовленные для размещения в специальных местах, откуда их могли забирать покупатели.

За подобное преступление, согласно законам Грузии, задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Напомним, на днях Святошинский райсуд Киева приговорил к семи годам лишения свободы бывшего полицейского, который вымогал у людей взятки и торговал наркотиками. А в Харькове полиция была вынуждена применить оружие при задержании подозреваемых в торговле наркотиками.

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