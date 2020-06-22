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Звезда "Женского квартала" показала идеальную фигуру в купальнике: горячее фото
Звезда «Женского квартала» Лера Товстолес, рассказавшая ранее о предстоящей свадьбе с коллегой Андреем Лузаном, показала идеальную фигуру в купальнике. На своей странице в Instagram красотка опубликовала фото, на котором позирует в соблазнительном бикини дома в ванной, демонстрируя свои формы.
Лера шутит, что так она вынуждена загорать этим летом на карантине. Из-за пандемии в этом году об отдыхе на заморском побережье можно пока только помечтать.
«Загораю исключительно в туалете. Не очень солнечно конечно, но безопасно. А где у вас лето проходит? Я буду путешествовать по ванным комнатам в этом году», — пообещала Лера.
А певица Ирина Фидишин решила провести свой отпуск с семьей в Карпатах, вместе с мужем и детьми она активно проводит время, катается на велосипеде и наслаждается горными пейзажами.7
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.