Украина

Волынь возвращается к жесткому карантину: что будет под запретом

С понедельника, 22 июня, в Волынской области усиливаются мероприятия, направленные на противодействие пандемии коронавируса.

Как сообщает в своем Facebook пресс-служба Волынской ОГА, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение запретить:

работу заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т. п. ), ТРЦ (кроме расположенных в них магазинов), развлекательных и культурных учреждений деятельности, фитнес-центров, дошкольных учебных заведений;

), ТРЦ (кроме расположенных в них магазинов), развлекательных и культурных учреждений деятельности, фитнес-центров, дошкольных учебных заведений; выполнение пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

проведение религиозных мероприятий с участием более 10 человек.

Разрешается деятельность заведений общественного питания на открытых (летних) площадках, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами и размещения не более четырех клиентов за столом (без учета детей до 14 лет).

Также разрешаются оказание услуг по адресной доставке заказов и заказов на вынос.

Ранее сообщалось, что в стране проведут массовые проверки заведений общественного питания.

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