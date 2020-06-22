26.60 / 26.82 29.64 / 30.07
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине устроят массовые проверки ресторанов и кафе

10:29 22 июня 2020
В Украине устроят массовые проверки ресторанов и кафе

В связи с увеличением количества инфицированных COVID-19 в Украине Госпотребслужба анонсировала проведение как минимум 10 тысяч проверок заведений общественного питания в период с 22 по 28 июня. Об этом заявил министр общин и территорий Алексей Чернышов. Напомним, с 22 июня в Украине усилили контроль за ношением средств индивидуальной защиты в публичных местах.

Он также констатировал, что восстановление работы заведений общепита после карантина приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий.

Одновременно Государственная инспекция по соблюдению безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») и Национальная полиция получили поручение усилить надзор за перевозчиками.

В т.ч. они будут отслеживать соблюдение противоэпидемических мер при перевозке пассажиров на городском транспорте, пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Отметим, что в сети продолжают обсуждать «эпичное» видео наказания нарушителя карантина на Киевщине.

140

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Спасатель с собакой

Взрыв на Позняках в Киеве: появились свежие данные о жертвах

Ани Лорак

Ани Лорак назвали новой победительницей «Евровидения»

газовая плита

Цены на газ для населения и промышленности с 1 июля станут одинаковыми: к чему готовиться

Бобана Величкович

Многократная чемпионка Европы умерла через три недели после родов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер