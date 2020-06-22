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В Украине устроят массовые проверки ресторанов и кафе
В связи с увеличением количества инфицированных COVID-19 в Украине Госпотребслужба анонсировала проведение как минимум 10 тысяч проверок заведений общественного питания в период с 22 по 28 июня. Об этом заявил министр общин и территорий Алексей Чернышов. Напомним, с 22 июня в Украине усилили контроль за ношением средств индивидуальной защиты в публичных местах.
Он также констатировал, что восстановление работы заведений общепита после карантина приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий.
Одновременно Государственная инспекция по соблюдению безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») и Национальная полиция получили поручение усилить надзор за перевозчиками.
В т.ч. они будут отслеживать соблюдение противоэпидемических мер при перевозке пассажиров на городском транспорте, пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.
Отметим, что в сети продолжают обсуждать «эпичное» видео наказания нарушителя карантина на Киевщине.140
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