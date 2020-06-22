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Украина

Там царит культ террора: жена испанского поданного рассказала о пережитом в плену боевиков "ДНР"

20:38 22 июня 2020
Евгения Йепес-Веньесу

Супруга гражданина Испании Евгения Йепес-Веньесу, которую боевики так называемой «ДНР» передали украинской стороне 21 июня, на странице своего мужа в Facebook прокомментировала свой арест и рассказала о тюрьме боевиков.

Женщина пишет, что первую ночь провела в «Изоляции», затем в изоляторе временного содержания, который показался ей «курортом».

«Сегодня утром меня забрали и «судили"уже только за «мелкое хулиганство». С чего я поняла, что мое дело получило огласку и «ДНРовцы» отступили. Потом меня «депортировали»… чему я невероятно рада. Правда, не удалось забрать семейные очень старые фотографии и 4 новые картины. Сейчас я уже в безопасности. Я рада, что моя история ярко показала сущность «республики» и культ террора принятый там!», — рассказала бывшая узница.

Напомним, Евгению Йепес-Веньесу 3 июня похитили из ее квартиры в Донецке из-за сорванного ею с балкона российского триколора. В неволе женщине пришлось выдержать побои, которые прекратились только после огласки ее дела в СМИ и поднятия вопроса ее освобождения посольством Испании в Украине.

Фото: Facebook Денис Казанский

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Там царит культ террора: жена испанского поданного рассказала о пережитом в плену боевиков "ДНР"

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