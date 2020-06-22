Происшествия

Полицейский на Volkswagen врезался в автобус с пассажирами: много пострадавших (фото)

В понедельник, 22 июня, в Луганской области в районе в пгт Новоайдар произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль под управлением сотрудника полиции и маршрутное такси. В этот же день в центре Киева на Крещатике столкнулись пять машин.



В результате аварии в Новоайдаре 9 человек были доставлены в больницу.



«Следствием установлено, что 22 июня 2020 года около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento столкнулся с маршрутным такси „Рута“ сообщением Рубежное-Марковка. В маршрутном такси находилось 7 пассажиров и водитель. По материалам следствия, правоохранитель находился вне службы, сменился с суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находилось 3 военнослужащих», — говорится в сообщении прокуратуры Луганской области.

В результате аварии в больницу попали водитель автомобиля Volkswagen Vento и 8 пассажиров обоих транспортных средств с телесными повреждениями разной степени тяжести.



Состояние сотрудника полиции очень тяжелое.

Виновники ДТП будут установлены после проведения судебных экспертиз, сообщили в прокуратуре.

Напомним, 21 июня в Киеве столкнулись два автомобиля Нацгвардии. Военнослужащие ехали к дому на Позняках, где произошел взрыв.

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