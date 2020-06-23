Пройдет вместо "Оскара": церемонию вручения "Золотого глобуса-2021" перенесли

Гламур

Перенос из-за пандемии коронавируса сроков вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» стал причиной назначения новой даты вручения премии «Золотой глобус».

Так, Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов и телеканал NBC сообщили, что церемония вручения наград «Золотой глобус», которая традиционно проходит в начале января, состоится 28 февраля в Калифорнии, в Беверли Хилтон,

Решение о переносе связано с пандемией коронавируса и проблемами, которые испытала киноотрасль.

Изначально на 28 февраля 2021 года было запланировано вручение наград Американской киноакадемии «Оскар». Однако его решили перенести на 25 апреля. Сделано это было в том числе и ради интересов компаний, которые из-за двухмесячной паузы не успели бы доснять часть лент, которые могли бы стать потенциальными номинантами.

«Мы рады объявить о том, что 78-я ежегодная премия „Золотой глобус“ … состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года. Церемония будет транслироваться в прямом эфире», — говорится в сообщении на сайте церемонии.

Ранее Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) сообщила, что впервые допустит к участию в конкурсе «Золотой глобус» фильмы, которые не шли в кинотеатрах, а показывались онлайн. Изменения правила отбора кинокартин связаны с пандемией коронавируса COVID-19.

Как известно, «Золотой глобус» — одна из самых почетных наград американской киноиндустрии, которую вручают ежегодно в начале января. Присуждение «Золотого глобуса» начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, который обычно завершается церемонией награды «Оскара». По традиции награждение проходит после голосования с участием 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

Ранее стало известно, что кинофестиваль в Каннах перенесли на неопределенный период из-за пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о переносе сроков награждения лауреатов заявили и организаторы премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA): вместо 14 февраля вручение награды состоится 11 апреля 2021 года.

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