Индикаторы позволяют: Ляшко прокомментировал возможность проведения ВНО

Украина

Заместитель Министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, рекомендации которого будут влиять на допуск к внешнему независимому оцениванию (ВНО), считает, что сейчас ситуация позволяет проводить тестирование, несмотря на некоторый всплеск заболеваемости в последние дни.

Такая информация прозвучала во время онлайн-совещания с Минобразования, Минэкономики, Госпродпотребслужбой и представителями департаментов здравоохранения и департаментов образования всех областей, написал Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«Сейчас индикаторы позволяют проведения ВНО, хотя в течение последних нескольких дней наблюдался рост заболеваемости COVID-19», — указал он.

А так как до дня проведения первого ВНО остались считанные дни, главный санитарный врач обратился к абитуриентам и их родителям с просьбой соблюдать карантинные меры и противоэпидемические рекомендации, ограничь мобильность, избегать мест скопления людей, надевать маски в общественных зданиях и транспорте, а также мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Также Ляшко заверил, что пункты проведения внешнего независимого оценивания обеспечены масками и антисептиками.

«Мы с своей стороны сделали все возможное и обеспечили организацию безопасного проведения ВНО», — отметил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 22 июня, в Украине подтверждены 37 241 случай заболевания COVID-19. Зафиксированы 1012 случаев с летальным исходом и 16 642 случая выздоровления пациентов.

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