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Общество и люди

Опасный перегрев: врачи в Греции предупредили об опасности находиться под солнцем с непокрытой головой

5:25 23 июня 2020
Шляпа, пляж

С наступлением лета жители многих стран, лишенные из-за пандемии коронавируса возможности проводить отпуск на морском берегу, стараются почаще бывать за городом, где занимаются полезной деятельностью на дачах и огородах, или же просто путешествуют.

При этом некоторые из них не подозревают, что во время пребывания на солнце при высоких температурах, нужно стараться избегать попадания прямых солнечных лучей в голову, пишет издание The Telegraph со ссылкой на исследование, которое проводила команда ученых из Дании и Греции.

В исследовании принимали участие активные мужчины в возрасте от 27 до 41 года, которые придерживались здорового питания. На головы участников эксперимента воздействовали специальными нагревающими лампами, которые полностью повторяли эффект солнца и повышенной температуры, они светили на спину, плечи и верхнюю часть головы.

Функционал мозга определялся тестом, состоящим из четырех различных компьютерных задач по математике и логике, он опирался на точные вычисления.

Исследования показало, что прямое воздействие солнечного света, особенно на голову, влияет на моторные и когнитивные функции. При температуре +38,5С отмечалось стойкое ухудшение моторных и когнитивных функций, хотя предыдущие исследования показывали аналогичное воздействие при более жаркой погоде.

«Для минимизации таких рисков людям на солнце нужно обязательно носить головной убор. Солнечные лучи могут отрицательно сказаться на работе мозга человека, из-за чего ему будет сложнее принимать правильные решения», — говорится в результатах исследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что при тепловом ударе нередко учащается сердцебиение и повышается температура тела человека. Поэтому того, кто в жару почувствовал слабость и головокружение, нужно отвести в тень и смочить лицо холодной водой — такие рекомендации дают опытные медики.

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