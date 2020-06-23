26.57 / 26.79 29.61 / 30.09
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Поставили заглушки, которые могли пропускать газ: жители дома на Позняках обвиняют газовщиков в халатности

8:48 23 июня 2020
дом

В доме на Позняках в Киеве, где 21 июня прогремел взрыв, недавно работала компания, которая занимается проверкой газовых счетчиков.

Жильцы пострадавшего дома утверждают, что специалисты компании работали без договоров. Они сняли газовые счетчики, предварительно не проверив ни состояние плит, ни соединение, а затем подсоединили их кое-как.

По словам жильцов, на месте счетчиков оставили «трубочки с хомутами», которые визуально не совпадали с диаметром газовой трубы.

«Трубочку я не фотографировала. Мне было не до этого, мне бы выйти из квартиры и остаться живой. У нас это страшная трагедия, которую мы не можем забыть. У нас наши друзья погибли, из-за халатности и безразличия. Мы это пережить не можем, мы все время плачем. У меня, наверное, посттравматический шок», — передает слова женщины из разрушенного дома «Сегодня».

Специалисты обещают назвать окончательную причину, которая привела к трагическому взрыву, после того, как разберут завалы и проведут экспертизу.

Напомним, на сегодня под завалами нашли тела пятерых погибших жителей дома — двух женщин и троих мужчин.

О трагедии на Позняках в материале «ФАКТОВ»: «В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки».

422

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Анатолий Бондаренко

Подавшего в суд на Зеленского мэра Черкасс лишили доступа к гостайне

Анализы

Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки резко выросло: Львовщина побила антирекорд

дом

Поставили заглушки, которые могли пропускать газ: жители дома на Позняках обвиняют газовщиков в халатности

затопление

Беспощадная стихия: в сети появились шокирующие видео паводка на Прикарпатье и Буковине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер