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Поставили заглушки, которые могли пропускать газ: жители дома на Позняках обвиняют газовщиков в халатности
В доме на Позняках в Киеве, где 21 июня прогремел взрыв, недавно работала компания, которая занимается проверкой газовых счетчиков.
Жильцы пострадавшего дома утверждают, что специалисты компании работали без договоров. Они сняли газовые счетчики, предварительно не проверив ни состояние плит, ни соединение, а затем подсоединили их кое-как.
По словам жильцов, на месте счетчиков оставили «трубочки с хомутами», которые визуально не совпадали с диаметром газовой трубы.
«Трубочку я не фотографировала. Мне было не до этого, мне бы выйти из квартиры и остаться живой. У нас это страшная трагедия, которую мы не можем забыть. У нас наши друзья погибли, из-за халатности и безразличия. Мы это пережить не можем, мы все время плачем. У меня, наверное, посттравматический шок», — передает слова женщины из разрушенного дома «Сегодня».
Специалисты обещают назвать окончательную причину, которая привела к трагическому взрыву, после того, как разберут завалы и проведут экспертизу.
Напомним, на сегодня под завалами нашли тела пятерых погибших жителей дома — двух женщин и троих мужчин.
О трагедии на Позняках в материале «ФАКТОВ»: «В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки».422
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Поставили заглушки, которые могли пропускать газ: жители дома на Позняках обвиняют газовщиков в халатности
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