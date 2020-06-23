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Происшествия

Обнаружили тело еще одной жертвы взрыва на Позняках в Киеве: спасатели озвучили подробности

7:03 23 июня 2020
спасательная операция

На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках в Киеве ночью 23 июня спасатели нашли тело еще одного человека. Это уже пятый погибший, найденный под завалами.

В ГСЧС сообщили, что тело погибшего 44-летнего мужчины, которое обнаружили в 3:30 ночи, опознал сосед.

Таким образом, с начала проведения спасательных работ на месте взрыва из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967 и 1976 годов рождения.

Напомним, взрыв случился около 10 утра 21 июня в девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Дарницком районе Киева. Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси. Троих погибших обнаружили в день ЧП. Тело еще одного мужчины нашли вечером 22 июня под завалами четвертого этажа.

О трагедии, которая обрушилась во время взрыва на Позняках на одну семью, в материале «ФАКТОВ»: «В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки».

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