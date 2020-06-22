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Вспышка коронавируса на Львовщине: директор областного лабораторного центра лишился работы
Во Львовской области, где за последние сутки коронавирус диагностировали у 200 пациентов, уволят руководителя Львовского областного лабораторного центра Романа Павлива.
Во время визита во Львов 22 июня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нынешнее руководство не справляется с тем количеством тестов, которые ежедневно поступают в лаборатории Центра.
Ликвидировать очередь на ПЦР-тесты помогали Львову лаборатории Киева, Тернополя, Кропивницкого и некоторые частные клиники.
По мнению Максима Степанова, нужен другой человек, который будет управлять этим лабораторным центром.
Роман Павлив с 1991 года был главным санитарным врачом Львовской области, с 2017 года возглавлял Львовский областной лабораторный центр МОЗ Украины. Сейчас он находится на больничном, передает ZAXID.NET.
По состоянию на утро 22 июня во Львовской области подтвердили 3980 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, на Днепропетровщине уволили руководителя областного лабораторного центра, которого заподозрили в искажении данных о результатах ПЦР-тестирования на COVID.33
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