Умер митрополит Софроний, который считался лидером «проукраинского крыла» УПЦ

Украина

Поздно вечером в понедельник, 22 июня, после продолжительной болезни на 81-м году жизни умер митрополит Черкасский и Каневский Софроний, руководивший епархией 28 лет. Ранее сообщалось о смерти 57-летнего священника из Залищиков на Тернопольщине, у которого первым в области был подтвержден COVID-19.

В Московском патриархате отмечают, что за годы архиерейского служения архипастыря были восстановлены сотни храмов, возродились знаменитые монастыри на Черкащине.

Тем временем «ВВС Украина» сообщает, что митрополит Софроний много лет считался лидером «проукраинской группы» епископов УПЦ МП и выступал за автокефалию украинской церкви.

Однако на объединительном соборе в декабре 2018 года его не было — причиной отсутствия назывались проблемы со здоровьем. Также сообщается, что митрополит Софроний переводил молитвы на украинский язык и был сторонником использования государственного языка во время служб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», умел заразившийся коронавирусной монах УПЦ Московского патриархата архимандрит Нектарий.



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