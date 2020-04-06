На Тернопольщине от коронавируса умер священник

Украина

Утром в понедельник, 6 апреля, умер 57-летний священник из города Залищики, у которого первым в Тернопольской области был подтвержден COVID-19.

Об этом сообщают в Тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом. «Мужчина лечился в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях.

Также сообщается, что с начала эпидемии на Тернопольщине умерли три человека: 68-летний житель Монастырского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залищики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», некоторое болезнь у священника не проявлялась и он обычном режиме проводил службы в церкви, участвовал в погребальном обряде. В полиции заявляли, что священнослужитель мог контактировать с полутысячей человек.

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