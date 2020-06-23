- 11:00 Должников за отопление и воду смогут лишить автомобиля или квартиры и запретить выезд за границу
- 10:58 Свадьба во время карантина: в Минздраве рассказали, сколько гостей можно пригласит на праздник
- 10:50 Взрыв на Позняках: спасатели заявили, что под завалами до сих пор могут оставаться люди
- 10:40 "Побег из ада": в сети обсуждают фото очередей на КПВВ "Еленовка"
- 10:29 Известный теннисист и его беременная жена заразились коронавирусом на турнире Джоковича
- 10:18 Умер митрополит Софроний, который считался лидером «проукраинского крыла» УПЦ
- 09:54 Победительница украинского "Голос. Діти" покорила судей американского талант-шоу
- 09:50 В Мукачево устроили стрельбу из автомата возле жилого дома: первые детали происшествия
- 09:45 В Минобразования сделали важное заявление о начале нового учебного года
- 09:33 Где в Киеве с 23 по 28 июня пройдут летние продуктовые ярмарки (адреса)
- 09:17 Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки резко выросло: Львовщина побила антирекорд
- 09:14 Беспощадная стихия: в сети появились шокирующие видео паводка на Прикарпатье и Буковине
Взрыв на Позняках: спасатели заявили, что под завалами до сих пор могут оставаться люди
Под завалами на Позняках в Киеве, где 21 июня произошел взрыв, могут быть еще люди. Об этом сообщили в столичном ГСЧС, сотрудники которого продолжают вручную разбирать завалы на месте трагедии.
«Мы не исключаем возможности того, что при взрыве в помещениях еще могли находиться люди, о которых просто не заявляли родственники. Надеемся, что сегодня работы у нас закончатся. Потому что, по предварительным данным, ниже четвертого этажа конструкции не упали», — цитирует «112 Украина» слова представителя ГСЧС Киева.
Напомним, ночью спасатели достали из-под завалов тело 44-летнего мужчины. Он стал пятой жертвой взрыва в доме. Ранее были найдены тела двух женщин и двух мужчин. Трое из погибших — это семья: мать, отец и сын.
О трагедии на Позняках в материале «ФАКТОВ»: «В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки».188
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...