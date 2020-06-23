Происшествия

Взрыв на Позняках: спасатели заявили, что под завалами до сих пор могут оставаться люди

Под завалами на Позняках в ​​Киеве, где 21 июня произошел взрыв, могут быть еще люди. Об этом сообщили в столичном ГСЧС, сотрудники которого продолжают вручную разбирать завалы на месте трагедии.

«Мы не исключаем возможности того, что при взрыве в помещениях еще могли находиться люди, о которых просто не заявляли родственники. Надеемся, что сегодня работы у нас закончатся. Потому что, по предварительным данным, ниже четвертого этажа конструкции не упали», — цитирует «112 Украина» слова представителя ГСЧС Киева.

Напомним, ночью спасатели достали из-под завалов тело 44-летнего мужчины. Он стал пятой жертвой взрыва в доме. Ранее были найдены тела двух женщин и двух мужчин. Трое из погибших — это семья: мать, отец и сын.

О трагедии на Позняках в материале «ФАКТОВ»: «В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки».

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