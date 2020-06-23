Украина

Коронавирус в Киеве: число умерших перевалило за сотню

В Киеве на утро 23 июня коронавирус унес жизни 101 жителя столицы. За последние сутки умерли 3 человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За 22 июня коронавирусом заболел еще 61 житель столицы. Всего с начала пандемии болезнь поразила 4429 киевлян.

Среди заболевших 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет, 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов, другие находятся на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус победили 1415 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе (13), Оболонском, Печерском и Днепровском районах — по 8 случаев.

Напомним, по количеству заболевших COVID-19 снова антирекорд продемонстрировала Львовская область. Там за 22 июня выявили 240 новых инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине подтверждены уже 38 074 случаев заболевания COVID-19.

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