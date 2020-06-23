Шмыгаль считает, что Аваков эффективно управляет правоохранительной системой

Украина

Правоохранительная система под руководством главы МВД Арсена Авакова, которого недавно хотели отправить в отставку, вызывает доверие у украинцев. Такое мнение в эфире телеканала «Первый Западный» высказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер сказал, что Аваков эффективно управляет реформированной правоохранительной системой.

Шмыгаль также уточнил, что нельзя отделить министра Авакова от всей системы. Он обратил внимание на то, что парламент одобрил отчет главы МВД, хотя к каждому министру есть вопросы и претензии.

«Министр Аваков отчитывался в Верховной Раде… отчет министра был принят, поэтому как раз этот баланс — претензий и результативности работы — на сегодня результаты отчета в парламенте показывают, что министр Аваков на данный момент работает, управляет эффективно правоохранительной системой Украины», — сказал Шмыгаль.

Напомним, во время отчета Авакова в Раде под зданием парламента проходили акции с призывом об отставке главы МВД.

Подробно о работе полиции и главе МВД в материале «ФАКТОВ»: «Новая Врадиевка под Киевом? Восемь вопросов министру Авакову».





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