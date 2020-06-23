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Беспрецедентный случай: у новорожденных тройняшек выявили коронавирус
В Мексике у новорожденных тройняшек выявили коронавирус. Результаты тестов, которые провели сразу же после родов, оказались положительными для всех троих. Как сообщает BBC, это беспрецедентный случай. Недоношенные дети появились на свет путем кесарева сечения. Девочка и один из мальчиков находятся в стабильном состоянии в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. Еще один мальчик проходит лечение — у него имеются симптомы респираторного заболевания. Однако врачи считают, что у ребенка хорошие шансы на выздоровление.
Медики пытаются выявить, могла ли COVID-19 передаться через плаценту матери во время беременности. У женщины нет симптомов заболевания, хотя ее тест также показал положительный результат.
Родители, дети и контактировавший с роженицей медперсонал помещены на изоляцию.
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.