Спасает возраст: Комаровский объяснил, почему коронавирус «не берет» грудничков

Здоровье и медицина

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский утверждает, что новорожденные дети не являются мишенью для коронавируса. Напомним, в настоящее время в Киеве фиксируются все новые случаи заражения в открывшихся после карантина детских садах.

Комаровский объясняет, что COVID-19 и многие другие вирусы не вызывают у грудных детей тяжелых болезней потому, что у младенцев еще не развиты органы и системы.

«Вирус должен заставить клетку работать на себя, а если клетка незрелая, то она не может адекватно реагировать на вирус и воспроизводить его. Поэтому у детей многие (но не все!) инфекционные болезни протекают легче, чем у взрослых. Для коронавируса это правило однозначно работает», — ответил он на вопрос своей подписчицы — матери двухмесячного младенца.

Как сообщали «ФАКТЫ», в США, где число инфицированных коронавирусом уже превысило 211 тысяч человек, от COVID-19 умер полуторамесячный младенец. Он стал самой юной жертвой коронавируса в мире.



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