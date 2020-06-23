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В Киеве задержали пропагандистов, призывавших к разделу Украины (фото)
В Киеве сотрудники СБУ арестовали группу пророссийских провокаторов, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины. Ранее спецслужба заблокировала работу крупной сети пророссийских ботоферм.
Как сообщили в СБУ, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы, которые способствовали разжиганию межнациональной розни.
Провокаторы призывали создавать на территории отдельных областей Украины псевдогосударственные образования.
Как выяснилось, задержанные участвовали в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах.
Экспертиза отснятых пропагандистами видеоматериалов показала, что они содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Во время следственных действий у участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об использовании денег, которые они получали от российских спонсоров, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.
Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.
Напомним, неделю назад военная контрразведка СБУ выявила украинского морского офицера, который пытался передать секретные сведения представителям спецслужб России. На днях в Харькове обезвредили российского разведчика.
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