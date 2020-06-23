Омеляна допросили в НАБУ: что инкриминируют экс-министру инфраструктуры

Украина

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, которому в НАБУ сообщили о подозрении в рамках дела о снижении правительством портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году, побывал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро.

«НАБУ таки настаивает на том, что снижение на 20% сборов по бизнесу — это неправильно. Несмотря на то, что это коллегиальное решение правительства, претензии только ко мне. Еще раз подчеркну, все наши действия юридически правильные. И все было одобрено всем составом Кабмина!» — написал Омелян на своей страничке в соцсетях и добавил, что формулировки в подозрении «у Омеляна возник преступный умысел на уменьшение ставок портового сбора» вызывают у него «шок и трепет».

Тем временем в НАБУ заявляют, что министр не имел права снижать административный сбор приказом — это необходимо было делать, внося изменения в закон о госбюджете. «Именно этот факт стал основанием для расследования детективов. 30,4 миллиона гривен — та сумма, которую недополучил бюджет из-за незаконного снижения именно админсбора», — заявили в антикоррупционном бюро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники ГБР пришли с обысками в дом, где живет семья Владимира Омеляна. Позже он сообщил, что обыск проводился в рамках дела против бывшего владельца недвижимости, однако предположил, что истинная причина для следственных действий — политическая позиция бывшего члена правительства.

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