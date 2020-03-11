Шоу-бизнес

Купил много гречки: украинский певец призвал всех запастись продуктами (фото)

Пока большинство украинских артистов советует не паниковать из-за коронавируса и карантина в стране, певец Виталий Козловский решил пополнить запасы продуктов.

Он опубликовал в Instagram кадры, сделанные в магазине. Видно, что певец запасся основательно — много гречки, риса, сосисок.

«Запасы еды пополнены, теперь можно сеять панику», — написал он. «Хочется верить, что вся эта история с коронавирусом фейковая, но на всякий случай запаситесь едой», — посоветовал он подписчикам.

Напомним, что в Украине с 12 марта и до 3 апреля вводится карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Отметим, что в Украине пока единственный официально подтвержденный случай заражения COVID-19 — в Черновицкой области.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус мировой пандемией и призвала все страны к активной борьбе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter