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Купил много гречки: украинский певец призвал всех запастись продуктами (фото)
Пока большинство украинских артистов советует не паниковать из-за коронавируса и карантина в стране, певец Виталий Козловский решил пополнить запасы продуктов.
Он опубликовал в Instagram кадры, сделанные в магазине. Видно, что певец запасся основательно — много гречки, риса, сосисок.
«Запасы еды пополнены, теперь можно сеять панику», — написал он. «Хочется верить, что вся эта история с коронавирусом фейковая, но на всякий случай запаситесь едой», — посоветовал он подписчикам.
Напомним, что в Украине с 12 марта и до 3 апреля вводится карантин для предотвращения распространения коронавируса.
Отметим, что в Украине пока единственный официально подтвержденный случай заражения COVID-19 — в Черновицкой области.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус мировой пандемией и призвала все страны к активной борьбе.
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