25.67 / 26.40 28.85 / 29.78
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Купил много гречки: украинский певец призвал всех запастись продуктами (фото)

19:48 11 марта 2020 227
Козловский
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пока большинство украинских артистов советует не паниковать из-за коронавируса и карантина в стране, певец Виталий Козловский решил пополнить запасы продуктов.

Он опубликовал в Instagram кадры, сделанные в магазине. Видно, что певец запасся основательно — много гречки, риса, сосисок.

Козловский

«Запасы еды пополнены, теперь можно сеять панику», — написал он. «Хочется верить, что вся эта история с коронавирусом фейковая, но на всякий случай запаситесь едой», — посоветовал он подписчикам.

Козловский

Напомним, что в Украине с 12 марта и до 3 апреля вводится карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Отметим, что в Украине пока единственный официально подтвержденный случай заражения COVID-19 — в Черновицкой области.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус мировой пандемией и призвала все страны к активной борьбе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В магазинах Киева начался продуктовый ажиотаж (фото, видео)

В магазинах Киева начался продуктовый ажиотаж (фото, видео)

В Запорожье в тяжелом состоянии госпитализировали женщину, вернувшуюся из Италии

В Запорожье в тяжелом состоянии госпитализировали женщину, вернувшуюся из Италии

Козловский

Купил много гречки: украинский певец призвал всех запастись продуктами (фото)

ВОЗ объявила о о пандемии коронавируса в мире

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер